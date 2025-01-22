«رجال طائرة الأهلي» يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية للأندية بالفوز على السلام العماني

تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي لنصف نهائي البطولة العربية للأندية المقامة في قطر، بعدما فاز على السلام العماني، بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء، في ربع نهائي البطولة.

أقيمت المباراة داخل صالة نادي قطر، ونجح الأهلي في فرض سيطرته منذ البداية وفاز بالأشواط الثلاثة بنتائج 25 - 17، و 25 - 22، و 25 - 22.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة قطر القطري أمام السيب العماني.

تضم بعثة رجال الطائرة في قطر 14 لاعبًا هم كل من حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد رمضان ويوندر جارسيا ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسيني وإسلام عبد السميع وأحمد عزب وأندريا سانتانجيلو وسيف عابد ومصطفى جابر وزياد أسامة وعبد الرحمن سعودي ومحمد عثمان.

ويضم الجهاز الفني كلا من فيرناندو مونوز مديرًا فنيًا، ومحمد السيد عبد الفتاح مدربًا عامًا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان مدير الفريق، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وإسلام محمدي إخصائي العلاج الطبيعي، وروسبر كامبوس محلل الأداء، وأسامة طعيمة إخصائي التأهيل البدني.



