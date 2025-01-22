رئيس مركز بني مزار: جولات ميدانية مستمرة للمدارس بقرى شلقام وبني علي

تابعت إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول.

حيث تفقد عمر محمد شحاته رئيس الوحدة المحلية بشلقام المدارس لمتابعة انتظام سير الامتحانات بمدرسة ساقولا، وكذلك قام اسماعيل عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية ببنى على بمتابعة المدارس بقرى الوحدة.



وتم التاكد من انتظام سير الامتحانات وعدم وجود اى شكاوى وتواجد المراقبين بلجانهم والالتزام بالتباعد بين الطلاب، بالإضافة إلى الاهتمام برفع كفاءة منظومة النظافة فى محيط المدارس، وايضا رفع الاشغالات لتحسين حركة السير امام الطلاب.



كما كلفت رئيس المركز رؤساء القرى بأستمرار متابعة المدارس فالقرى وتذليل كافة المعوقات امام ابنائنا الطلاب وتوفير مناخ مناسب لأداء امتحانات الترم الأول.