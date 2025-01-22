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الأربعاء 22 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يطالب بإنهاء حرب أوكرانيا ويتوعد روسيا بعقوبات قاسية

ترامب
ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الوقت قد حان لإبرام صفقة تنهي الحرب في أوكرانيا، واصفا اياها بـ «السخيفة»، ومتوعدًا روسيا بفرض "الكثير من العقوبات" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأكد ترامب في تصريحات له اليوم الأربعاء: "لقد حان الوقت لإبرام صفقة بشأن أوكرانيا ولا ينبغي أن نفقد المزيد من الأرواح، ويجب وضع حد للحرب «السخيفة» في أوكرانيا والتي لم تكن لتبدأ أبدًا لو كنت رئيسًا حين اندلعت".

ترامب يهدد بفرض عقوبات وضرائب على روسيا

وأضاف ترامب: "إذا لم نبرم صفقة لوقف الحرب، فسأفرض عقوبات وضرائب عالية على أي شيء تبيعه روسيا".

وكان دونالد ترامب قد استعاد منصبه الرئاسي يوم الاثنين الماضي، معلنًا عن "عصر ذهبي" أمريكي جديد.

وقد مارس سلطة تنفيذية واسعة في سعيه لطمس أجزاء كبيرة من إرث الرئيس السابق جو بايدن، وأظهر أنه يخطط للتعلم من إخفاقاته في ولايته الأولى لتحقيق رئاسة تحويلية.

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