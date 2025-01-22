محمد فخري رجل مباراة الأهلي وفاركو

حصد محمد فخري لاعب فريق فاركو، جائزة رجل مباراة فريقه أمام الأهلي التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الجيش بمدينة برج العرب في الإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

احتسب الحكم ركلة جزاء للنادي الأهلي قبل أن يعود إلى تقنية الفار ويقوم بإلغائها، لتشهد الدقيقة 22 الهدف الوحيد في الشوط الأول، من تسديدة قوية من زهير المترجي سكنت على يسار محمد الشناوي.

سيطر لاعبو فاركو على باقي مجريات الشوط الأول وأهدر لاعبوه فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني، لولا فقدان مهاجم فاركو اتزانه داخل منطقة الستة ياردة، أمام الكرة والمرمى كان خاليًا.

في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، احتسب الحكم محمد معروف ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي، بعد العودة إلى تقنية الفار، سجلها إمام عاشور ببراعة شديدة على طريقة البانينكا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

في الشوط الثاني فشل أي فريق في التسجيل بمرمى الأخر ليتقاسم كلاهما النقاط، ويحصل كل فريق على نقطة، ويرفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثاني الذي يتبقى له مباراة غدًا في نفس الجولة، ورفع فاركو رصيده إلى النقطة الحادية عشر ويتقدم للمركز الحادي عشر.