رئيس مركز بني مزار : إزالة ٢٠ إعلانا غير مرخص ورفع ١٣٧ إشغال طريق





تابعت اكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار اليوم حملات على المحلات التجارية لمتابعة ازالة الاعلانات الغير مرخصة.

حيث قام عاشور سيد نائب رئيس المركز، ومحمد الجندى مدير ادارة الاعلانات، ومحمود شمردن وكيل ادارة الاعلانات، وسلطان الصقر مدير ادارة الازالات بالمركز بحملة مكبرة لازالة الاعلانات الغير مرخصة والاشغالات بأحياء المدينة .





اسفرت الحملة عن ازالة ٢٠ اعلان غير مرخص بشارع بورسعيد، الى جانب تحرير ٥ محاضر اشغال و١٢ محضر ضبط اشغال ورفع ١٢٠ ازالة ادارية.

وتهيب رئيس المركز باصحاب المحلات التجارية بضرورة التوجه الى ادارة الاعلانات لانهاء اجراءات الترخيص وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.