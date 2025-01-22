تقرير بريطاني: سفن تحمل مكونات وقود صاروخي تستعد للإبحار من الصين لإيران

سلطت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الضوء، اليوم الأربعاء، علي تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، قالت فيه أنه من المقرر أن تنقل سفينتا شحن إيرانيتان مكونا رئيسيا للوقود الصاروخي من الصين إلى إيران في الأسابيع المقبلة، حسبما نقلت الصحيفة البريطانية عن معلومات استخبارية من مسؤولين أمنيين غربيين.

ويشير التقرير إلى أن الشحنة الموجودة على متن سفينتا " Golbon" و" Jairan"، والتي تبلغ حوالي 1000 طن من بيركلورات الصوديوم، يمكن استخدامها لتصنيع الوقود لمئات الصواريخ متوسطة المدى.

ولم يعرف المسؤولون الذين تحدثوا إلى الصحيفة البريطانية ما إذا كانت السلطات الصينية على علم بالشحنات.

وقال مسؤولون في سفارة بكين في واشنطن، في تصريحات نشرتها "فاينانشيال تايمز"، إن الصين "ليست على دراية" بالموضوع، بينما أكدوا أنها ملتزمة "بالحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج."