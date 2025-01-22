القادسية يضرب العروبة بثنائية في الدوري السعودي

حقق فريق القادسية، مساء اليوم الأربعاء، فوزًا على مضيفه العروبة بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب نادي العروبة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

تفوق القادسية على العروبة بقيادة نجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميونج في أغلب دقائق المباراة، سواء بالاستحواذ على الكرة أو بالسيطرة على مجريات اللعب.

أوباميونج يصنع في فوز القادسية على العروبة

افتتح جوليان كينيونيس التسجيل لصالح القادسية في الدقيقة 28، قبل أن يعود مجددًا لهز شباك العروبة في الدقيقة 31 بتمريرة من أوباميونج.

بهذا الفوز، يواصل القادسية تقديم عروض قوية في الدوري السعودي، حيث رفع رصيده من الانتصارات هذا الموسم إلى 11، وتلقى 4 هزائم وتعادل في مباراة وحيدة.

بتلك النتيجة، ارتقى القادسية إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 34 نقطة، بينما تجمد رصيد العروبة عند 13 نقطة في المركز السادس عشر أول مراكز الهبوط للدرجة الأدنى.