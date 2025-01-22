أسعار الذهب في السوق المصري مساء اليوم الأربعاء

استقرت أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء ، بعد أن ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الصباحية ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3800 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 10 دولارات لتسجل مستوى 2753 دولارا.

سجل جرام الذهب عيار 24 سجل 4343 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3257 جنيها، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2520 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 30400 جنيه.

كما ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3765 جنيها، واختتمت التعاملات عند مستوى 3790 جنيها، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، وبقيمة 35 دولارا؛ حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2708 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 2743 دولارا.

تراجع الطلب وزيادة المعروض، دفع تجار الذهب الخام للتصدير، لتوفير سيولة وعملة صعبة، ومن ثم خفضت أسعار الشراء من المواطنين لمستوى 3775 جنيها لجرام الذهب عيار 21، مع العلم بأن سعر تصدير جرام الذهب يصل إلى 3920 جنيها.

ويعد أسعار الذهب بالسوق المحلي أقل من البورصة العالمية بنحو 120 جنيها، والسعر العادل لجرام الذهب عيار 21 يسجل نحو 3920 جنيها،

وتعد الأسعار الحالية فرصة جيدة للشراء، لأنها لن تستمر طويلًا، حيث يشتري المستهلك سلعة بخصم يصل إلى 120 جنيهًا على الجرام.

ولفت إلى أن توجه المستهلكين لبيع ما في حيازتهم من الذهب يمثل خسارة، ومن ثم لا يُنصح بالبيع في الوقت الحالي.

ويتداول سعر الذهب بالبورصة العالمية بالقرب من أعلى مستوى له منذ الأول من نوفمبر، وذلك بفعل عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، والتي دفعت للمستثمرين للتحوط بالذهب.

ودفعت التوقعات بخفص الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مرتين هذا العام، عززت من الطلب على الذهب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ينوي فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، وسيكون التاريخ المستهدف للتعريفات الجمركية في أوائل فبراير.

وأثارت تصريحات ترامب بشأن التعريفات الجمركية مخاوف بشأن موجة جديدة من حرب التجارة العالمية، مما عزز الطلب على الأصول الآمنة ورفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر.

وأدت علامات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة إلى إحياء الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يستبعد إمكانية خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية هذا العام، مما أدى إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

في سياق متصل، تترقب الأسواق قرار بنك اليابان يوم الجمعة، والذي قد يغرس التقلبات في الأسواق المالية ويؤثر على المعدن الثمين كملاذ آمن، كما تقدم بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية، رؤية حول صحة الاقتصاد العالمي غدًا الخميس.