شادي حسين والبانوبي وزيكو يقودون تشكيل زد أمام بيراميدز

أعلن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بيراميدز، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

يستضيف فريق زد، اليوم الأربعاء، نظيره بيراميدز على ملعب استاد القاهرة الدولي، في لقاء ينطلق في السابعة مساء.

يقود شادي حسين تشكيل زد أمام بيراميدز، حيث يتواجد على رأس الهجوم، ويعاونه مصطفى زيكو وعبدالرحمن البانوبي.

يحتل فريق زد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المرتبة الثالثة وفي رصيده 17 نقطة.

تشكيل زد ضد بيراميدز

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: سامح إبراهيم - مصطفى العش - محمد إسماعيل - محمد أشرف

خط الوسط: أحمد الصغيري - حمدي علاء - ماتا ماجاسا

وفي الهجوم: مصطفى زيكو - شادي حسين - عبد الرحمن البانوبي.