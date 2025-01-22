سعر الدولار أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم في البنوك

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الأربعاء 22-1-2025، نحو 50,22 جنيه للشراء، 50,32 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50,25 جنيه للشراء، 50,35 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
سجل سعر الدولار في بنك مصر 50,25 جنيه للشراء، 50,35 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 50,25 جنيه للشراء، 50,35 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني:
وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50,25 جنيه للشراء، 50,35 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:
وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 50,25 جنيه للشراء، 50,35 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر:
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 50,26 جنيه للشراء، 50,35 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 50,25 جنيه للشراء، 50,35 جنيه للبيع.