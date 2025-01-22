طبلية مصر.. مبادرة لإحياء التراث الشعبي وتعزيز الهوية الثقافية

أكدت هند طه، كبير أمناء هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن الطبلية ليست مجرد قطعة أثاث تقليدية، بل هي جزء لا يتجزأ من التاريخ المصري القديم.

وأضافت هند طه في لقاء مع الإعلامية آية شعيب ودينا رامز ببرنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد، أن المصريين القدماء كانوا يستخدمون الطبلية منذ آلاف السنين، لكنها كانت في البداية عبارة عن كتلة حجرية، تطورت عبر العصور حتى وصلت إلى شكلها الحالي.

وأشارت إلى أن الطبلية ليست فقط قطعة خشبية أو معدنية، بل هي رمز اجتماعي يعكس الترابط العائلي والثقافي، مردفة: "الطبلية تمثل لمة العائلة والاحتشاد حولها، وهي جزء من العادات والتقاليد التي نمارسها في حياتنا اليومية".

وأوضحت هند طه، أن هذه العادات تطورت مع مرور الزمن، حيث ظهرت في العصر الإسلامي تحت مسمى "صانية العشاء" أو "طربيس"، وكانت مصنوعة من النحاس أو مواد أخرى.

وتحدثت عن المبادرة التي أطلقها المتحف القومي للحضارة المصرية تحت اسم "طبلية مصر"، والتي تهدف إلى إعادة إحياء التراث المصري المتعلق بعادات الطعام والممارسات الاجتماعية.

اختتمت هند طه حديثها مؤكدةً أن المبادرة لن تقتصر على مجرد تقديم عروض طعام بل ستمتد لتشمل التوعية الثقافية والاجتماعية حول الأهمية الكبرى للطبلية في الحياة المصرية القديمة والحديثة على حد سواء.