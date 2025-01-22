بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة ضد الشباب في الدوري السعودي

أعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الشباب، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق اتحاد جدة، اليوم الأربعاء، نظيره الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود المخضرم الفرنسي كريم بنزيما تشكيل اتحاد جدة ضد الشباب، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة الهولندي ستيفن بيرجوين.

يحتل اتحاد جدة وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 40 نقطة، خلف الهلال المتصدر بفارق 3 نقاط، بينما يأتي الشباب في المركز السادس وفي رصيده 26 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة ضد الشباب

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، حسن كادش، دانيلو بيريرا، ماريو ميتاج

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، عبد الرحمن العبود

وفي الهجوم: ستيفن بيرجوين، كريم بنزيما، حامد الغامدي.