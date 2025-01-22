رئيس دفاع النواب: حديث الرئيس عن تضحيات رجال الداخلية تقدير لهم

هنأ النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الاعلي للقوات المسلحة، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والشعب المصري العظيم، وضباط وصف وجنود وزارة الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.



ووجه النائب اللواء أحمد العوضي، في تهنئته، التحية لرجال الشرطة البواسل بمناسبة احتفالات المصريين بعيد الشرطة، وذلك لتقديمهم العديد من التضحيات والجهود المخلصة من أجل الحفاظ على الأمن والإستقرار في كافة ربوع الوطن، داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل شر وأن يحقق للمصريين كل آمالهم في التقدم والازدهار والتنمية والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



كما وجه النائب أحمد العوضي، التهنئة للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، لافتا إلى ملحمة البطولات التي يقدمها رجال الشرطة المدنية جبنا إلى جنب مع رجال الجيش المصري العظيم في حفظ الامن واستقرار الوطن.



وأشاد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بكلمة الرئيس السيسي، خلال احتفالات عيد الشرطة الـ 73، قائلا: " إن الرئيس السيسي حريص كل الحرص علي رفع الروح المعنوية للشعب المصري، وبثه روح الانتماء والحب بقلوبهم تجاه هذا الوطن، وذلك في كل محفل او مناسبة يشارك فيها المصريين احتفالاتهم ، مؤكداً ان حديث الرئيس السيسي عن أبنائه في وزارة الداخلية، وذكره لجهدهم المبذول وعطائهم المستمر، دليل قاطع على تقدير الرئيس السيسي للوزارة بأكملها دون استثناء" .

ووجه النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، تحية إعزاز وتقدير لشهداء الشرطة البواسل التي تجلَّت معانيها في وقفتهم الوطنية الشجاعة في مواجهة قوات الاحتلال البريطاني بمدينة الإسماعيلية عام 1952م، والتي تمر اليوم ذكراها الـ73، داعيًا المصريين لاستلهام روح التضحية والعزيمة من هذه الذكرى العطرة، في ظل ماتشهده المنطقة من تحديات وصعوبات تتطلب علينا جميعا التكاتف والوقوف خلف قيادتنا الرشيدة للعبور بالوطن نحو بر الامان والاستقرار والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة .



و أعرب النائب أحمد العوضي في ختام تصريحاته بإعجابه الشديد بتأكيد الرئيس السيسي بأن أهالي الشهداء يستحقون أكثر بكثير من التكريمات، فهم يستحقون أن يمدهم الشعب المصري بأكمله بكل الحب والإخلاص، وكل عام ومصرنا الحبيبة الغالية بأمن وسلام واستقرار.