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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

شمس البارودي: يكفيني أني جدة ومعملتش أي عمليات تجميل

الفنانة شمس البارودي
الفنانة شمس البارودي
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وجهت الفنانة المعتزلة شمس البارودي رسالة غامضة إلى متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي فيس بوك ونشرت منشورا على عمليات التجميل وكبر السن، وعلقت عليه قائلة: الساحة الفنية بالعديد من الأعمال التي تظل علامة فارقة في تاريخ الفن المصري: يكفيني فخرا أني أم وجدة لم أصغر سنى كالكثيرات وأسأل كيف يحترمون أنفسهم؟ ثم لم أجري أي عملية تجميل اوأتبديل في خلقتي الحمد لله".
الجدير بالذكر أن الفنانة المعتزلة شمس البارودي تعيش في هذه الأيام حالة من الحزن العميق لفقدانها  نجلها ثم زوجها الفنان الكبير الراحل حسن يوسف الذي أثري  الساحة الفنية بالعديد من الأعمال التي تظل علامة فارقة في تاريخ الفن المصري.

شمس البارودي يكفيني أني جده ومعملتش أي عمليات تجميل