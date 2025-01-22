“الشعب الجمهوري”: كلمة الرئيس أكدت استمرار جهود الدولة في التصدي لمحاولات العبث بأمن مصر

أكد أحمد حلمي عبد الصمد، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة كانت واضحة وحاسمة في التأكيد على استمرار جهود الدولة المصرية للتصدي لمحاولات العبث بأمن مصر واستقرارها، خاصة المخططات الخبيثة التي تقودها جماعة الإخوان، والتي تستهدف وحدة الوطن وزعزعة استقراره من خلال حملات مكثفة في الآونة الأخيرة.

وأشار “حلمي” في تصريحاته الصحفية اليوم، إلى أن الرئيس السيسي شدّد على أهمية تلاحم مؤسسات الدولة المصرية، من شعب وجيش وشرطة، في مواجهة التحديات الراهنة، مما يعكس قوة الدولة وقدرتها على التصدي لأي تهديدات، مهما كانت طبيعتها أو مصدرها. وأكد أن كلمة الرئيس طمأنت الشعب المصري بشأن قوة واستعداد القوات المسلحة والشرطة لمواجهة أي محاولات لزعزعة استقرار البلاد.

وأضاف، أن الشعب المصري يثمّن عاليًا جهود رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين يثبتون دائمًا جاهزيتهم واستعدادهم الكامل لدحر أي مخططات تهدد أمن مصر وشعبها، حاملين راية العزة والكرامة لحماية الوطن ورفعة شأنه.

واختتم “حلمي” بتوجيه التهنئة لرجال الشرطة المصرية الأوفياء في عيدهم، مشيدًا بتضحياتهم العظيمة وفدائهم المستمر من أجل حماية الوطن وصون أمنه، معتبرًا هذه المناسبة السنوية فرصة لتقدير جهودهم وتضحياتهم المتواصلة لخدمة الوطن والمواطن.