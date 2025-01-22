الاتحاد: احتفالية عيد الشرطة جسدت التلاحم بين مؤسسات الدولة

هنأ المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد رجال الشرطة المصرية البواسل، قيادةً وأفرادًا، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة المجيد، الذي يُجسد ذكرى بطولاتهم وتضحياتهم العظيمة دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره وما سطروه من ملحمة في معركة الإسماعيلية التي ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري.

وقال "صقر" - في تصريحات صحفية اليوم - إن احتفالية عيد الشرطة جسدت التلاحم بين مؤسسات الدولة المصرية لافتا إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد الشرطة، التي أكدت استعداد الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات والتهديدات التي قد تواجه أمنها واستقرارها، بما يعكس إصرار القيادة السياسية على حماية الوطن والحفاظ على مكتسباته في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن رسائل الرئيس السيسي جاءت حاسمة وحازمة تجاه العابثين بأمن مصر واستقرارها، كما جاءت مطمئنة للشعب المصري بأن مصر جيشا وشرطة على أتم استعداد لحماية الوطن ومقدراته.

وأعرب "صقر" عن تقديره الجهود الحثيثة التي تقودها مصر، تحت قيادة الرئيس السيسي، لاستكمال مسار اتفاق غزة، تأكيدًا على دورها المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى تجديد الرئيس السيسي تصدي مصر لأي محاولات التهجير.