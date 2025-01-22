“الثانوية الجديدة".. خبراء التربية يناقشون البكالوريا في ندوة بنقابة الصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، ندوة بعنوان “الثانوية الجديدة (البكالوريا) في الميزان”، لمناقشة آفاق وتحديات النظام التعليمي الجديد في مصر.

ويشارك في الندوة نخبة من خبراء التربية والبحث العلمي، بينهم:

• الدكتورة نادية جمال الدين، أستاذ أصول التربية ومدير المركز القومي للمناهج سابقًا.

• الدكتور سامي نصار، أستاذ التربية والعميد الأسبق لمركز البحوث التربوية.

• الدكتور أنور مغيث، أستاذ الفلسفة ومدير المركز القومي للترجمة سابقًا.

• الدكتور عماد جاد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات والباحث في الشئون السياسية والثقافية.

تدير الندوة الكاتبة الصحفية إيمان رسلان، المتخصصة في شئون التعليم، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً، بالقاعة المستديرة “أمين الرافعي” بالدور الثالث في