الأهلي يفقد نقطتين في صراع الدوري بتعادل إيجابي مع فاركو

انتهت مباراة فريق الكرة بنادي الأهلي أمام نظيره فاركو المقامة بينهما على ملعب الجيش بمدينة برج العرب في الإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

احتسب الحكم ركلة جزاء للنادي الأهلي قبل أن يعود إلى تقنية الفار ويقوم بإلغائها، لتشهد الدقيقة 22 الهدف الوحيد في الشوط الأول، من تسديدة قوية من زهير المترجي سكنت على يسار محمد الشناوي.

سيطر لاعبو فاركو على باقي مجريات الشوط الأول وأهدر لاعبوه فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني، لولا فقدان مهاجم فاركو اتزانه داخل منطقة الستة ياردة، أمام الكرة والمرمى كان خاليًا.

في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، احتسب الحكم محمد معروف ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي، بعد العودة إلى تقنية الفار، سجلها إمام عاشور ببراعة شديدة على طريقة البانينكا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني فشل أي فريق في التسجيل بمرمى الأخر ليتقاسم كلاهما النقاط، ويحصل كل فريق على نقطة، ويرفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثاني الذي يتبقى له مباراة غدًا في نفس الجولة، ورفع فاركو رصيده إلى النقطة الحادية عشر ويتقدم للمركز الحادي عشر.

تشكيل الأهلي أمام فاركو

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة فاركو.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر كمال، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، عمر الساعي.

تشكيل فاركو أمام الأهلي

وأعلن أحمد خطاب، المدير الفني لفريق فاركو، تشكيل فريقه الذى يواجهة به نظيره الأهلي.

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين مرعي– عزمي غومة – أحمد جمال.

خط الوسط: محمود عماد – محمود جهاد – عمرو ناصر.

الهجوم: محمد فخري – أحمد شريف – زهير المترجي.

