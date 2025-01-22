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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة الدراجات النارية في الأزبكية

أرشيفية
أرشيفية
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قررت جهات التحقيق بالقاهرة إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

تفاصيل الواقعة

تلقي قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بسرقة دراجته النارية، وبعمل التحريات وجمع المعلومات، والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهم.

وبعد إعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي تبين تخصصه في سرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب "توصيل الأسلاك"، وبمواجهته، اعترف بارتكاب واقعتي سرقة بنفس الأسلوب، وأرشد عن الدراجات المسروقة التي كان يحتفظ بها لدى عميله "سيئ النية".

تم ضبط العميل، واستعادة الدراجات المسروقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين. وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.

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