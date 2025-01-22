"الفاو" تشارك في تنظيم معرض زهور الربيع.. واللجنة المنظمة تعقد أولى اجتماعاتها

عقدت اللجنة المنظمة لمعرض زهور الربيع في نسخته الـ 92 أولى اجتماعاتها بحضور ممثلى الهيئات المشاركة في المعرض ومسئولى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"

حيث تم الإعلان رسميا عن اشتراك "الفاو" ولاول مرة في تنظيم المعرض هذا العام والمزمع إقامته في ابريل القادم

وخلال الاجتماع وجهت اللجنة الشكر إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الذي يولى المعرض اهتماما كبيرا ويسعى لجعله معرضا دوليا و اعادته لسابق عهده وبما يليق بمكانته وتاريخه

"اللجنة" ناقشت مع مسئولي الفاو التطور الذي سوف يشهده المعرض هذا العام وما يجرى حاليا في المتحف الزراعي من أعمال تجميل وتشجير و إزالة المخلفات حتى يكون جاهزا لإقامة هذا الحدث الهام واستقبال العارضين على مساحات شاسعة وتسهيل دخول الزائرين إلى المعرض.



كما ناقشت اللجنة المنظمة لمعرض زهور الربيع تسهيل إجراءات اشتراك العارضين حيث تتطلع الوزارة إلى انضمام أكبر عدد إلى المعرض من منتجى ومصدري نباتات الزينة والزهور والأشجار ومستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار.

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