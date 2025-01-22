حزب الريادة: رجال الشرطة رمز للشجاعة والتفاني في خدمة الوطن

وجه كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، التهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع قيادات الشرطة المصرية من ضباط وجنود، بمناسبة الذكرى لـ 73 لعيد الشرطة، معبراً عن فخره واعتزازه بتضحيات رجال الشرطة المصرية التي لا تعد ولا تحصى، والذين يسطرون بدمائهم وتضحياتهم أسمى معاني الوطنية والتفاني في خدمة الوطن.

وأشاد رئيس حزب الريادة، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها في هذه المناسبة العظيمة لأبطال الشرطة المصرية، والتي أكد خلالها الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به في حماية مصر من المخاطر التي تهدد أمنها القومي، سواء كانت على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

وقال أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، إن كلمة الرئيس كانت بمثابة تحية إجلال وتقدير لجميع أفراد الشرطة، الذين يمثلون قدوة في الوفاء للوطن والتفاني في أداء الواجب، حيث تعد هذه المناسبة، وطنية تحمل في طياتها معاني الفخر والشرف للشعب المصري بأسره.

