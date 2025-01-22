للعام الرابع على التوالي.. "الرقابة الإدارية" تشارك في معرض القاهرة للكتاب

تشارك هيئة الرقابة الإدارية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته ال ٥٦ المقام تحت شعار " اقرأ…في البدء كان الكلمة " خلال الفترة من ٢٣ يناير حتى ٥ فبراير ٢٠٢٥.

يضم جناح الهيئة عرضاً لأنشطة الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد و البرامج التدريبية المنعقدة بها بالإضافة الى الاطلاع على اصدارات الاكاديمية والمطبوعات المتعلقة بمجالات الحوكمة و مكافحة الفساد.

وتقوم الهيئة بتنظيم ندوتين ثقافيتين وأنشطة تفاعلية بحضور خبراء في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد مما يعزز المشاركة الفعالة وعرض المقترحات ووجهات النظر المختلفة حول موضوعات الحوكمة و الوقاية من الفساد وسبل مكافحته .

تأتي مشاركة الهيئة انطلاقا من الدور المنوط بها لتعزيز الوعي بالوقاية من الفساد وسبل مكافحته ونشر قيم النزاهة و الشفافية من خلال المشاركة المجتمعية تحقيقا للهدف الرابع من أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد " مجتمع واع بمخاطر الفساد قادر على مكافحته".