الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين بينهم سيدتان في مخيم جنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مخيم جنين، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين من داخل أحياء عدة في مخيم جنين بينهم سيدتان وهما: والدة الشهيد محمود السعدي، وفريال السعدي والدة الشهيد أشرف السعدي، والشابان نسيم صلاح وعلاء طوالبة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، يوم أمس، في عدوان غير مسبوق، ترافقها جرافات عسكرية، بالتزامن مع تحليق طائرات الاحتلال المُسيرة والحربية في الأجواء، حيث بلغت حصيلة شهداء العدوان في يومه الأول 10 شهداء، وقرابة 40 إصابة.

وقد أعلن جيش الاحتلال يوم أمس، شن عدوان على مدينة جنين ومخيمها، وسط تهديدات من وزراء في حكومة الاحتلال بتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية.