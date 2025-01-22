تعرف على التفاصيل الكاملة لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية الـ26

أوضحت المخرجة هالة جلال، رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية الـ26، المقرر أن تنطلق فعالياته خلال الفترة من 5 حتى 11 فبراير المقبل ، أنّها بذلت مع إدارة المهرجان مجهودًا كبير في التذوق السينمائي في اختيار الأفلام المشاركة بالدورة الحالية من أجل الاستمتاع بصناعة السينما، والتي تشمل أفلاما من الهند ومصر وأوروبا وامريكا اللاتينية، آسيا.

وتابعت «جلال»، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي تفاصيل المسابقات والتي تتضمن مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة برئاسة مروان عمارة، والتي تتضمن 10 أفلام، من بينهم فيلم فدائي من فلسطين، وفيلم مصري، إضافة لمسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة برئاسة ماجي مرجان ويتضمن 24 فيلما من 20 دولة بينها 12 فيلما من مصر والعالم العربي ضمن 2300 فيلم تقدم للمشاركة في المسابقة.

وأضافت هالة جلال، رئيس المهرجان، أنّه تم استحداث «ملتقي الإسماعيلية» بالدورة الحالية والتي تستهدف فتح مجال لقاء شركات الإنتاج بصناع الفيلم التسجيلي لدعم المواهب الجديدة.

أشادت المخرجة هالة جلال بقناة الوثائقية خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية لإعلان تفاصيل الدورة الـ 26 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية، مشيرة إلى أنها شريك أساسي خلال المهرجان

وتابعت: "قناة الوثائقية ستقوم بمنح جائزة مهمة لمسابقة النجوم الجديدة، والفائز له فرصة يصنع فيلم من خلال القناة وسعداء باهتمامهم الكبير بالمهرجان". حرص عدد من صناع الفن والسينما على حضور المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان

وكشفت المخرجة هالة جلال عن أسماء المكرمين بالمهرجان، حيث تقرر إطلاق اسم المخرج التسجيلى على الغازولى على الدورة الجديدة من المهرجان وسيتم تكريمه

وأضافت هالة جلال: “كما يكرم المهرجان المخرج فاروق عبد الخالق وماهر راضى، مدير التصوير، والمخرجة تهانى راشد”.

وكشفت المخرجة هالة جلال عن المهرجان هذا العام يحمل عديد من المفاجآت المختلفة على مستوى المسابقات المختلفة سواء الرسمية أو البرامج الموازية.

وقالت هالة خلال: اننا عملنا فى ظل ظروف صعبة للغاية بسبب الميزانية الضئيلة جدا ولكن كنا حرصين على تقديم دورة مختلفة وهو ما اتمنى ان يلمسه جميع الحضور بالمهرجان.

و يضم مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية مسابقة الطلبة «النجوم الجديدة» برئاسة مخرج الأفلام التسجيلية أحمد نبيل والتي تضم 19 فيلما من أسوان والإسكندرية والقاهرة، إضافة لمسابقة أفلام من العالم خارج المسابقة الرسمية، برئاسة حنان راضي، ويضم 25 فيلما من عدة دول وتتراوح مدتها من 5 إلى 70 دقيقة، إلى جانب برنامج «نظرة عن التاريخ»، والذي يستهدف عرض أفلام لم تعرض من قبل.

وكشفت إدارة المهرجان عن لجان التحكيم حيث يرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل المخرج الكاميرونى جان مارى تينو والمخرجة المصرية نادين صليب والمنتج البرازيلى ردودريجو برن. أما مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة والتحريك يرأس اللجنة المخرج الفرنسى سولونج بوليه والممثل محمد حاتم والمخرجة الألمانية كارلوتا كيتل.

بينما مسابقة النجوم الجديدة يرأسها الباحثة السينمائية التونسية انصاف وهيبة والمخرج المصرى إسلام كمال والمخرج المصرى بسام مرتضى.وأخيرا لجنة مسابقة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين وهم أوال سلوا من بولندا وأحمد زكريا من مصر وروبرتو بالداساري من إيطاليا.

أما عن الشركات فستكون مع صندوق التنمية الثقافية والمجلس الأعلى للثقافة والفنون وجهاز التنسيق الحضاري وهئية الكتب والهيئة العامة بقصور الثقافة ومحافظة الإسماعيلية والعرض بفائدة والتل الكبير وشركات مع مكتبة الإسكندرية وبورسعيد أيضا سنعرض بالمكتبة العامة، هيية نشيط السياحة ومصر للطيران ومدينة الإنتاج الإعلامي والهيئة العليا للاعلام نقابة المهن السينمائية والمعهد العالي للسينما واكاديمية الفنون ومعهد جوتة وشركة ريد ستار وشركة بي وسرد وحواديت وفيلم كلينك وبلاتومينيا وكل المتطوعين المشاركين وقناة الوثائيقية

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يُنظمه المركز القومى للسينما، ويُعد واحدًا من أعرق المهرجانات فى العالم العربى، ومن أوائل المهرجانات المتخصصة فى الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.