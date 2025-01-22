ads
الأربعاء 22 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل وإصابة 4 أشخاص في حادث طعن بألمانيا

طعن
طعن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قتل شخصان، بينمهما طفل، وجرح اثنان آخران إصابتهما خطيرة، في حادث طعن في حديقة في مدينة أشافنبورج الألمانية في شمال غرب بافاريا، بحسب ما ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الأربعاء.

وكشفت وسائل الإعلام الألمانية أن السلطات اعتقلت المشتبه به في طعن 3 أشخاص وطفل بعد وقت قصير من الهجوم.

وأعلن متحدث باسم الشرطة في المنطقة: "بدأت التحقيقات في الدافع.. لا يوجد خطر على السكان.. تم القبض على المشتبه به الوحيد".

وأكدت وسائل الإعلام الألمانية أن طفلا من بين القتلى، يبلغ من العمر عامين، ورجل يبلغ من العمر 41 عاما. 

و ألقت السلطات القبض على مشتبه به، أفغاني يبلغ من العمر 28 عاما.

حادث طعن قتل شخصان طفل جرح اثنان آخران مدينة أشافنبورج الألمانية وسائل الإعلام الألمانية السلطات أفغاني