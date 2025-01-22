مقتل وإصابة 4 أشخاص في حادث طعن بألمانيا

قتل شخصان، بينمهما طفل، وجرح اثنان آخران إصابتهما خطيرة، في حادث طعن في حديقة في مدينة أشافنبورج الألمانية في شمال غرب بافاريا، بحسب ما ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الأربعاء.

وكشفت وسائل الإعلام الألمانية أن السلطات اعتقلت المشتبه به في طعن 3 أشخاص وطفل بعد وقت قصير من الهجوم.

وأعلن متحدث باسم الشرطة في المنطقة: "بدأت التحقيقات في الدافع.. لا يوجد خطر على السكان.. تم القبض على المشتبه به الوحيد".

وأكدت وسائل الإعلام الألمانية أن طفلا من بين القتلى، يبلغ من العمر عامين، ورجل يبلغ من العمر 41 عاما.

و ألقت السلطات القبض على مشتبه به، أفغاني يبلغ من العمر 28 عاما.