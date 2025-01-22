لبنان واللجنة الخماسية يبحثان مراحل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار

بحث قائد الجيش اللبناني بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، اليوم الأربعاء، مع رئيس اللجنة الخماسية للإشراف على وقف إطلاق النار الجنرال الأمريكي جاسبير جيفرز، وعضو اللجنة الجنرال الفرنسي جيوم بونشان، وفريق عمل اللجنة، التطورات في الجنوب اللبناني ومراحل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

ذكرت ذلك الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مشيرة إلى اللقاء جاء بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان، ليزا جونسون.

وفي السياق، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرق ونسف المنازل في بلدة الطيبة بجنوب لبنان، كما نفذت عملية تمشيط خلال تنقلها في أحياء البلدة ونفذت تفجيرا عنيفا في بلدة كفركلا بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية.