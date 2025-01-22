قبل ملاقاة بتروجيت.. المصري يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا للمباراة

يغادر اليوم الأربعاء فريق المصري البورسعيدي إلى السويس للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بتروجت ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي وبتروجيت في الرابعة عصر غدٍ الخميس على ستاد السويس الجديد بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

و استأنف فريق المصري تدريباته عصر أمس الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية بعد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة يوم واحد بعد تأهل الفريق لدور ربع نهائي الكونفدرالية.

ويحتل فريق المصري الترتيب الخامس بالدوري برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 4 لقاءات، وتعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو المصري 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.