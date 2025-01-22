المصري البورسعيدي يكشف التصميم الجديد لحافلة الفريق

أعلن النادي المصري البورسعيدي التصميم الجديد لحافلة الفريق البورسعيدي، وذلك قبل اللقاء المرتقب للمصري أمام بتروجت، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري غداً الخميس.

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي وبتروجيت في الرابعة عصر غد الخميس على ستاد السويس الجديد بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

و استأنف فريق المصري تدريباته عصر أمس الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية بعد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة يوم واحد بعد تأهل الفريق لدور ربع نهائي الكونفدرالية.

ويحتل فريق المصري الترتيب الخامس بالدوري برصيد 15 نقطة.