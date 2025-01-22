تعرف على خدمة Wi-Fi Calling فى تحسين جودة الاتصالات وطرق تفعيلها

انطلاقة جديدة في عالم الاتصال الرقمي والتطور التكنولوجي حيث ابتكرت تقنية جديدة Wi-Fi Calling كحل يهدف إلى تحسين جودة المكالمات الهاتفية، خاصة في المناطق التي تظهر فيها مشاكل في ضعف تغطية الشبكة المحمولة، تعتمد تلك التقنية على التواصل عن طريق شبكة الواى فاى لإجراء واستقبال المكالمات، مما يضمن التواصل بطريقة جيدة مستمرة وجودة عالية دون انقطاع.

عن تحسين Wi-Fi Calling جودة الاتصالات



تعمل تلك الخدمه في تغطية أقوى في الأماكن ضعيفة الإشارة لكي تتيح حل مباشر وفعال للمباني المغلقة أو المناطق النائية .

وجودة صوت عالية وذلك بفضل الاتصال بشبكة الإنترنت، تتم المكالمات بصوت أفضل وأكثر تواصل .

سهولة الاستخدام المباشر دون الاستعانة بتطبيقات إضافية؛ تشغيل الميزة مباشرة من الهاتف.

توفير في التكلفة أثناء السفر ، هي وسيلة سهلة عند إجراء المكالمات عبر الواى فاى بين الدول بتكاليف أقل مقارنة بالشبكات الأخري.

وهناك خطوات تشغيل Wi-Fi Calling بطرق مبسطة وسهلة .

- تأكد من دعم هاتفك للخدمة:

تأكد من أن هاتفك يدعم ميزة Wi-Fi Calling، وهي متاحة في أغلب الهواتف الذكية الحديثة.

- تفعيل الخدمة من مزود الشبكة:

اتصل بمزود الخدمة الخاص بك للتأكد من تفعيل الميزة على خطك.

- تفعيل Wi-Fi Calling على الفون :

- لنظام أندرويد:

افتح "الإعدادات".

أضغط علي "الشبكة والإنترنت" أو "الاتصالات" حسب نوع الهاتف.

اختار "Wi-Fi Calling" وقم بتفعيلها.

- لنظام iOS آيفون:

افتح "الإعدادات".

اضغط علي "الهاتف".

اختار "Wi-Fi Calling" وقم بتفعيلها.

- اتصل بشبكة واي فاي موثوقة :

تأكد من الاتصال بشبكة إنترنت فعالة ونشطة للحصول على أفضل تجربة اتصال.

مع تفعيل Wi-Fi Calling، ستحصل من الاستمتاع بمكالمات عالية الجودة في أي وقت حتى في الأماكن التي لا تصلها تغطية الشبكة العادية .