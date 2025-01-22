انعقاد الاجتماع 25 لمجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

عُقد اليوم اجتماع مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في جلسته الخامسه والعشرون برئاسة الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس إدارة الجهاز.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة من الوزارات والهيئات المعنية، وأمين عام الاتحاد العام للثروة السمكية ورئيس النقابة العامة لعمال مصر وذلك بالمقر الرئيسي للجهاز.

استهل مصيلحي الجلسة بالترحيب أعضاء المجلس معبرًا عن خالص تقديره وإعتزازه لأعضاء المجلس الموقر على الجهد المبذول من أجل إتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمه والداعمه لدور الجهاز وإعلاء شأنه وقدم لهم التهنئه بمناسبه عيد الشرطه وتزامنا مع ذكرى ثوره 25 يناير الثوره التي عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد مشرق لهذا الوطن.

وناقش مجلس الإدارة العديد من الملفات الهامة والموضوعات التي لا تخلو من الأهمية والمطروحة على أجندة الاجتماع وجدول الأعمال والمتعلقة بإدارة شئون الجهاز ومنها اقرار التعاقدات وإستكمال مناقشة القرارات والإجراءات اللازمة بشأن الموازنه الماليه ومشروع لائحه تنظيم التعاقدات بالجهاز ومتابعة تطوير وتنميه البحيرات وموضوعات مهمةأخرى.



وأثمر عن عدة قرارات مؤيدة وداعمة لرؤية القيادة السياسية ولدور الجهاز وتكفل تحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها والأعمال التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.

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