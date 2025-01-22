مواعيد المباريات المؤجلة من دوري الكرة النسائية

تنشر "البوابة نيوز"، موعد مباريات الجولة السادسة عشر والسابعة عشر من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

حيث تم تأجيل العديد من المباريات من دوري الكرة النسائية لتقام بداية من يوم ٢٤ يناير المقبل بسبب مباراة منتخب مصر تحت 17 عامًا والكاميرون في تصفيات كأس العالم للسيدات 2026.

وتأتي المباريات التي سيتم تعديل مواعيدها كالآتي:

بيراميدز x الزمالك يوم الجمعة 24 يناير على ملعب الدفاع الجوي بدلا من يوم الجمعة 10 يناير

مسار x المقاولون العرب الجمعة 24 يناير على ملعب رايت تو دريم بدلا من يوم الخميس 9 يناير

تعديل مباريات يوم الاثنين 13 يناير ليتم إقامتها يوم الاثنين 27 يناير كالآتي:

الاهلي x زد

المقاولون العرب x بالم هيلز الأثنين على ملعب فرعي المقاولون

الزمالك x البنك الأهلي على ملاعب الناشئين بالزمالك

وادي دجلة x بيراميدز على ملعب وادي دجلة بالتجمع

المعادي واليخت x الجونة على ملعب المعادي واليخت

وقد تم إقامة المباراة الأولى للمنتخب المصري أمام الكاميرون يوم الأحد 12 يناير الماضي بالقاهرة، فيما تم إقامة المباراة الثانية يوم الخميس 18 يناير الماضي في الكاميرون.