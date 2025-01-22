سلوت يكشف عن إصابة لاعب ليفربول في مواجهة دوري الأبطال

كشف أرني سلوت، المدير الفنى لفريق ليفربول الانجليزي، والمحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح، عن إصابة لاعبه كورتيس جونز خلال مواجهة الفريق أمام ليل، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدورى بدوري أبطال أوروبا “الشامبيونز ليج”.

ورفع فريق ليفربول الانجليزي رصيده إلى 21 نقطة، بعد تحقيق فوز مهم بهدفين مقابل هدف، ليحسموا صدارة المجموعة قبل الجولة الختامية.

وفي تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكد سلوت أن إصابة كورتيس جونز كانت السبب في استبداله بين الشوطين. وأضاف المدرب الهولندي أنه قام بإجراء تبديلين مع بداية الشوط الثاني، حيث تم استبدال جونز وريان جرافنبيرش، قبل أن يخرج أيضاً دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 63.

وتابع سلوت قائلاً: "كانت خطتنا أن نستبدل سوبوسلاي وجرافنبيرش بين الشوطين، لكن للأسف لم يتمكن كورتيس من الاستمرار، فقررنا الإبقاء على دومينيك لبعض الوقت".

وأوضح أنه سمح لجونز بالاستمرار في اللعب حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول رغم شعوره بالألم، حيث قال: "طلبنا منه الاستمرار خمس دقائق إضافية لنقيم الوضع بعدها، لكننا اضطررنا لاستبداله مع بداية الشوط الثاني".