الصين تعرب عن خالص تعازيها في ضحايا حريق فندق بتركيا

أعربت الصين اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيها في ضحايا حريق اندلع في فندق بمنتجع كارتال كايا للتزلج في تركيا.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج قولها: "تعرب الصين عن عميق حزنها إزاء الحريق الشديد الذي اندلع في مقاطعة بولو بشمال غربي تركيا، وتعرب عن حزنها على سقوط ضحايا، وتعبر عن تعازيها القلبية لأسر الضحايا وتعاطفها مع المصابين، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

يذكر أن حريقا اندلع في فندق بمنتجع للتزلج غربي تركيا أمس الثلاثاء، أسفر عن مقتل 76 شخصا، وفقا لآخر التقارير.