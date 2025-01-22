المبعوث الأممي: وجود الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية غير مقبول

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، إن وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية غير مقبول، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة السورية دمشق،: “سنعمل إلى جانب الشعب السوري لتوفير الدعم، وبحثت مع قائد الإدارة السورية أحمد الشرع توحيد الفصائل ضمن الجيش، السلطات الجديدة في سوريا تواجه تحديات”.

وأوضح: "نرحب بالتزام السلطات الانتقالية في سوريا بعدم اللجوء إلى سياسة الانتقام، كما حصلنا على تطمينات بشأن مشاركة جميع السوريين في رسم مستقبل بلدهم، فيجب تشكيل جيش وطني واحد لتحقيق الاستقرار في سوريا."

وتابع: “من الضروري إرساء الظروف المناسبة والتحضير للحوار الوطني، و الحوار الوطني يجب أن يقوده السوريون وحدهم، وأن يجمع كل المكونات السورية”.

وأردف:" سنعمل على رفع العقوبات عن سوريا، و إصدار قرار جديد لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا يحتاج لبعض الوقت."