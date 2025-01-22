العربي الناصري: الشرطة جسدت ملحمة وطنية للدفاع عن أمن مصر

هنأ الحزب العربى الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية، والشعب المصري بمناسبة ذكرى عيد الشرطة في الخامس والعشرين من يناير، مؤكدا أن هذه الذكرى التى تعيد إلى الأذهان بطولات وتضحيات رجال وأبطال الداخلية فى مواجهة المحتل الغاشم عام 1952، حينما جسدوا ملحمة وطنية للدفاع عن أمن مصر واستقرارها.

وقال الحزب، إن رجال الشرطة كانوا وما زالوا وسيظلوا في مقدمة المدافعين عن مصر وشعبها، والقيام بدورهم على النحو الأمثل في تأمين الجبهة الداخلية وتحقيق الأمن والاستقرار، وقد نجح أبطال الشرطة إلى جانب القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب في مرحلة عصيبة من عمر الوطن، حتى بات الشعب المصري ينعم بكل استقرار وأمان، وسوف سيقف التاريخ شاهدا على تضحيات أبطال الشرطة وجهودهم في دعم تحركات الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وتابع: “يتزامن مع هذا التاريخ أيضا ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي خرج فيها الشعب المصري مطالبين بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وعلى الرغم من محاولة اختطافها، إلى أن جاءت ثورة التصحيح في 30 يونيو.وجدد الدكتور محمد أبو العلا، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية وكافة القيادات الشرطية، والشعب المصري، بهذه المناسبة الخالدة، داعيا كل فئات الوطن لمواصلة الوقوف خلف القيادة السياسية لاستكمال جهود التنمية والاستقرار”.

