كان يعاني من الانفصام.. التصريح بدفن جثمان سوداني تخلص من حياته في الهرم

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب يحمل جنسية دولة السودان، أنهى حياته قفزًا من الطابق الرابع لمعاناته من مرض نفسي، “انفصام الشخصية”، بدائرة قسم شرطة الأهرام، كما طلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين قيام شاب يحمل جنسية دولة السودان بالإقدام على إنهاء حياته قفزا من الطابق الرابع لمعاناته من مرض نفسي، انفصام الشخصية، مما تسبب في وفاته، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.