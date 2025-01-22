دفن جثمان مدير صيانة لقي مصرعه في انفجار كمبروسر داخل ورشة بالهرم

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة مدير صيانة لقي مصرعه إثر انفجار جهاز كمبروسر داخل وشة صيانة بدائرة قسم شرطة الأهرام، كما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية لمهندس وفني أصيبا في نفس الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بانفجار كمبروسر داخل ورشة صيانة ووجود متوفي ومصابين بدائرة قسم شرطة الأهرام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين انفجار جهاز كمبروسر نتج عن ذلك مصرع مدير صيانة وإصابة مهندس وفني، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.