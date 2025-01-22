بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد مسار الكابلات المغذية لشرق السكة لرفع قدرات الكهرباء

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، مسار كابلات الكهرباء المغذية لمنطقة شرق السكة الحديد، إطار جولاته الميدانية بمراكز ومدن المحافظة.

جولة محافظ الأقصر

وبدأ محافظ الأقصر، جولته من مسار بدء الكابلات من محطة الكهرباء الموجودة بطريق السوفوتيل، مرورًا بطريق ترعة بدران وصولا بمنطقة السكة الحديد، حيث سيتم عبور الكابلات بالدفع النفقي، واستكمالا لمسار الكابلات الكهربائية توجه المحافظ لطريق مطار الأقصر، حيث سيتم عبور الكابلات الكهربية لطريق المطار ومنه إلى طريق المصرف المؤدي لمدخل القباح الغربي، واستكمل محافظ الأقصر جولته فى مسار الكهرباء حتي محطة كهرباء توزيع شرق السكة الموجوده بجوار مدرسة طارق بن زياد.

ووجه محافظ الأقصر، خلال الجولة، شركة الكهرباء لنقل محول الكهرباء من شارع القباح الغربي لوضعه في منتصف الشارع وتحويله إلى ميدان ووضع الكشك طوليًا وليس بالعرض، بعيدا عن مدخل البلد.

أهالي نجع بدران يطالبون محافظ الأقصر بتوصيل محول كهرباء للمنطقة

وأثناء جولة هذا المسار التقي محافظ الأقصر بعدد من المواطنين، والذين طالبوه بتوصيل محول كهرباء لمنطقة نجع بدران وعلي الفور وجه محافظ الأقصر شركة الكهرباء لاتخاذ اللازم، كما أصدر توجيهاته إلى مديرية الطرق برصف طريق الترعة المردومه بنجع بدران، وكذا عمل مطبات عند تقاطع طريق ترعة بدران مع طريق الحزام الأخضر بناء على طلبات المواطنين.

رافق محافظ الأقصر، خلال جولته كلا من اللواء الدكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، والمهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق بالأقصر، والمهندس ناجح رمضان قائم بأعمال رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، وعبد الخالق حسين رئيس مدينة البياضية وحاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر.

جولة مسار الكابلات (1)

جولة مسار الكابلات (2)

جولة مسار الكابلات (3)

جولة مسار الكابلات (4)

جولة مسار الكابلات (5)

جولة مسار الكابلات (6)

جولة مسار الكابلات (7)

جولة مسار الكابلات (8)

جولة مسار الكابلات (9)

جولة مسار الكابلات (10)

جولة مسار الكابلات (11)