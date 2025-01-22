زهير المترجي يتقدم لفاركو بهدف صاروخي في شباك الأهلي

سجل زهير المترجي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لنادي فاركو، الهدف الأول لفريقه في شباك الأهلي بالدقيقة 22، من المباراة المقامة بينهما على ملعب "استاد الجيش ببرج العرب"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز هذا الموسم.

واخترق المترجي دفاعات الأهلي وسدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فشل محمد الشناوي حارس الأهلي في التعامل معها ليتقدم فاركو بهدف دون رد.

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين مرعي– عزمي غومة – أحمد جمال.

خط الوسط: محمود عماد – محمود جهاد – عمرو ناصر.

الهجوم: محمد فخري – أحمد شريف – زهير المترجي.

ويحتل فريق فاركو المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط، بينما يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة.