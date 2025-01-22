نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، تفقد الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، امتحانات الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق.

بحضور الدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق، والأستاذ الدكتور نانسي جمال الدين القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب مرسي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق والأستاذ بقسم الدراسات الفندقية بالكلية وذلك اليوم الأربعاء ا.لموافق ٢٠٢٥/١/٢٢م.

وخلال الجولة تفقد نائب رئيس الجامعة اللجان الامتحانيه التي شملت (دبلومة الإرشاد السياحي، تمهيدي الماجستير، الماجستير، الدكتوراة) و تضمنت امتحانات دبلومة الإرشاد السياحي ٨٥ طالبًا وطالبة، كما شملت امتحانات تمهيدي الماجستير ٢١ طالبًا وطالبة، و تضمنت امتحانات الماجستير ١٢ طالبًا وطالبة، كما شملت امتحانات الدكتوراه ١٨ طالبًا وطالبة.

ووجه بضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والتأكد من وجود أستاذ المادة في كل لجنة، وتوفير لجان خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.