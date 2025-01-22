نائبُ رئيس جامعة الفيوم يَشهد اجتماعَ اللَّجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي

شَهِدَ الدكتور عرفه صبري حسن نائبُ رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعَ اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي، وبحضور الدكتور زاهر أحمد محمد؛ رئيسِ اللجنة، والأعضاء، وذلك ظُهْرَ اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزيَّة.

في بداية الاجتماع رحَّبَ الدكتور عرفه صبري بالحضور، وأشادَ بالدور الذي تقوم به اللجنة، من أجل الارتقاء بالمنظومة البحثيَّة بالجامعة بحثًا وباحثينَ، غايةً وأهدافًا، وذلك في ضوء المعايير الأخلاقية المحددة في دليل الميثاق الأخلاقي للدراسات العليا والبحوث العلمية بجامعة الفيوم، وتقدَّمَ إليهم جميعًا بخالص الشكر والتقدير.

وعقدت اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي اجتماعَها رقم (29)، وبعد المصادقة على محضر الجلسة السابقة، تمت المصادقة على الموافقات المبدئيَّة الصادرة من الدكتور رئيس اللجنة بالتفويض، كما تمت مناقشة سبعةٍ وعشرينَ مقترحًا لمخططات بحثيّة، وتوزيعهم على لجان فرعيَّة لمراجعتها في ضوء المعايير الأخلاقية المحددة في دليل الميثاق الأخلاقي للدراسات العليا والبحوث العلميَّة بجامعة الفيوم.

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