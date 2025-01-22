"القومي لذوي الإعاقة" يشارك في فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض الكتاب

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال جناح مخصص له في قاعة 3 (B35)، وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 23 يناير الجاري حتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مشاركة المجلس في الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام تختلف عن الأعوام السابقة، حيث يشارك المجلس في الحدث الثقافي الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط بعدد من الفعاليات، والورش التدريبية، واللقاءات الفكرية، والندوات التثقيفية، التي ستكون جميعها دامجة، بما يسهم في إثراء الفكر، وتنوير العقول، ويعزز من فرص الدمج، ويعمل على تحقيق التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويُحدث تغيير في نظرة المجتمع تجاههم، ويروج لأفكار "ريادة الأعمال".

أشارت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس يُشارك في الدورة الحالية لهذا العام بندوة رئيسية حول استراتيجيات الدمج الثقافى للأشخاص ذوي الإعاقة، و7 ورش ثقافية دامجة، ولقاءين فكريين للتعريف بطريقة ديزى لقراءة الكتاب وعدد من النماذج الناجحة من الأشخاص ذوى الإعاقة، وحفلي لتوقيع كتابي "حلم فارس" ومؤلفه من ذوي الإعاقة الذهنية و"بشار وبندقة" الذي تدور أحداثه حول نظرة المجتمع لشخص من ذوي الإعاقة، وعدد من الفعاليات الفنية الدامجة التي تتضمن معزوفات موسيقية على آلة الفلوت.

و أوضحت أن المجلس يعرض في جناحه عدد من الإصدارات التوعوية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، منها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وآداب والتعامل معهم، وآليات التواصل مع المجلس، كما سيكون هناك مشاركة من قبل عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعياتهم، لعرض المنتجات المُصنوعة بأيديهم، وسيتم إتاحة هذه المنتجات لرواد المعرض، لافته أن المجلس مستمر هذا العام في مبادرته "معرض الكتاب بلغة الإشارة" التي أطلقها منذ عدة سنوات، التي تستدف ترجمة أحداث وفعاليات المعرض بلغة الإشارة لرواد المعرض من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتعمل على توعية زوار المعرض بأساسيات لغة الإشارة والمصطلحات شائعة الاستخدام.

الجدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 يقام مساحة 55 الف ويضم 6 صالات للعرض، وتأتي سلطنة عمان كضيف شرف للمعرض العام الحالي، وتم اختيار الشاعر المصري أحمد مستجير شخصية هذا العام للمعرض، ولجناح الطفل الكاتبة فاطمة المعدول، ويشارك في المعرض نحو 80 دولة تشارك منها 10 دول تشارك للمرة الأولى، وينظم في إطار الدورة الحالية أكثر من 6000 فعالية يضمها المعرض، ويضم المعرض 1345 دار نشر و6150 عارضا للاصدارات الأدبية والفكرية مشاركين بالمعرض، بالإضافة إلى 5 مؤتمرات لترجمة العلوم الإنسانية فى زمن الذكاء الاصطناعى والملكية الفكرية، كما خصصت وزارة الثقافة لإصداراتها منصة الكتب الالكترونية، وسيتم إطلاق أول بودكاست بالمعرض بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاعلام، وكذلك إطلاق مبادرة المليون كتاب لتعزيز الوعى الثقافي والمعرفى لبناء الوطن.