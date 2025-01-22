حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم في دمياط الجديدة

قال المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه لليوم الثاني على التوالي تم اليوم تنفيذ حملة مكبرة ، بالتعاون مع مسئولي الجهات المعنية، بمعاونة إدارتى الأمن والتنمية بالجهاز،لإزالة مكامير الفحم المخالفة.

أوضح رئيس الجهاز، أن تلك الحملات تأتى فى ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتنسيق مع الجهات الحكوميةوالهيئات المعنية، بإستمرار المتابعة المستمرة والرصد والتصدي لإزالة مكامير الفحم المخالفة، وملاحقة المخالفين.

أضاف رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن إزالة عدد من مكامير الفحم النباتى البلدية، حيث قامت الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين وتحرير محضر مخالفات بيئية، وتوجيه إنذارات لأصحاب الأراضى الموجود بها تشوينات الأخشاب لإزالتها فوراً .

أشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم عمل قياسات بيئية للمكامير، وذلك بإستخدام أحدث الأجهزة المخصصة لذلك، و تم تحرير محاضر تجاه المكامير الغير ملتزمة بهذه الإجراءات، كما قامت الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين...مؤكدا إستمرار تلك الحملات خلال الفترة القادمة لإزالة كافة مكامير الفحم المخالفة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والهيئات المعنية.