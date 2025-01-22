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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهم بإطلاق النار على خاله ونجله بسبب خلافات الميراث بالحوامدية

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس شاب في عقده الثالث قام بإطلاق النار من سلاح ناري (بندقية خرطوش) على خاله ونجل خاله، وذلك بسبب خلافات على الميراث، في منطقة الحوامدية، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

كما استعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للمصابان تمهيدا لسماع أقوالهما في الواقعة.

البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام شاب يدعي "حمزة" 25 سنة، بإطلاق النار من سلاح ناري بندقية خرطوش علي خاله ونجل خاله بسبب خلافات علي الميراث، مما تسبب في إصابتهما بطلقات نارية وجري نقلهما إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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