قصور الثقافة تصدر كتاب "سيوة واحة الأحلام والأساطير" بمعرض الكتاب

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، كتاب سيوة واحة الأحلام والأساطير".. دراسة إثنوجرافية، للدكتور محمد أمين عبد الصمد، ضمن إصداراتها بسلسلة "الدراسات الشعبية"، المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، المقرر انطلاقها في الفترة من 23 يناير الحالي إلى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ضمن برامج وزارة الثقافة، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة".

الكتاب دراسة إثنوجرافية قدمها الباحث والكاتب المسرحي محمد أمين عبد الصمد؛ حيث بدأ بتاريخ مختصر لواحة سيوة: موقعها وتضاريسها ومناخها وسكانها، وبيئتها وآثارها، ورصد المجتمع السيوي من وجهة نظر المشاركين في المواقف الاجتماعية داخله عارضا تفسيرهم لكل سلوك على حدة، دون فرض أي إطار أو بناء استنتاجي على هذه المواقف، من خلال تناول المناسبات الاجتماعية الخاصة بدورة الحياة (ميلاد - زواج - وفاة)، والاحتفالات الدينية (المولد النبوي - الحج - عيد الفطر - عيد الأضحى - عاشوراء - مولد سيدي سليمان)، و احتفالية السياحة (عيد المصالحة)، والطرق الصوفية (المدنية الشاذلية - السنوسية - العروسية)، والقانون العرفي بوصفه أداة للضبط الاجتماعي، والطب الشعبي، مرورًا بفنونهم: الأغنية، والحكاية، والرقص، والأزياء بحثًا عن الرمز والمعنى.

كما اعتمد الباحث على مجموعة من الكتابات التوثيقية، ومنها: نسخة من مخطوطة الطيب أبو مسلم، التي أرَّخ فيها للواحة والأحداث المهمة بها، وهي بخط الفنان سمير جابر، الذي نسخها من الأصل في سيوة عام 1969، أثناء رحلته للجمع الميداني للرقصات الشعبية في مصر، وكتاب "شريعة الصحراء: عادات وتقاليد" للواء رفعت الجوهري، وكتاب "واحات مصر، المجلد الأول: سيوة" للأثري الأستاذ الدكتور أحمد فخري، بالإضافة إلى خطط المقريزي، ومقدمة ابن خلدون، وكُتب بعض الرحالة والأثريين. خاتما كتابه بثلاث مقابلات مفتوحة أجراها مع الإخباريّين.

سلسلة الدراسات الشعبية تعنى بنشر الدراسات المتعلقة بالفلكلور ونصوص وسير وحكايات وملاحم الأدب الشعبي، تصدر برئاسة تحرير الباحث حسن سرور، ومدير التحرير محمد شومان، تصميم الغلاف نسرين محمود.

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام من المعرض بأكثر من 165 عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة ومجموعة أخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وتقديمها بأسعار مخفضة للجمهور، وقد تنوعت موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر والأعمال الرائدة، بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة.

ويشرف على إصدارات الهيئة في المعرض الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للنشر الثقافي، برئاسة الكاتب الحسيني عمران، والإدارة العامة للتسويق والمبيعات، برئاسة تغريد كامل.

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 80 دولة و1300 دار نشر و6 آلاف عارض، وتحل عليه سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.



