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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وزير التعليم العالي يلتقي بطلاب فريق "NUT GANG" الفائز مسابقة "GenZ" في تحدي الجامعات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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التقى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بطلاب كلية الطب بجامعة العريش، مشيدًا بدور الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة وأساتذة كلية الطب جامعة العريش في تقديم الخدمات الطبية للمجتمع السيناوي.


ووجه الشكر للقيادة السياسية على دعمها الكبير لإنشاء مجمع طبي جامعي لكلية طب جامعة العريش لتقديم خدمات صحية مميزة لأهالي سيناء، مؤكدًا أنه تم توفير فرص التدريب لطلاب كلية الطب جامعة العريش في مستشفيات وزارة الصحة لتعزيز الجانب التدريبي والمهني لديهم، وكذلك تقديم خدمات علمية وأكاديمية للجهاز الطبي بمستشفى العريش العام.

كمًا التقى بفريق  NUT GANG  الحاصل على تمويل كأحسن فكرة مشروع في برنامج  Gen Z تحدي الجامعات 
كما أعرب عن إعجابه الشديد بفكره المشروع، وقابلية تنفيذه، وبرعاية كاملة من  رئيس الجامعة الذي لم يألُ جهدًا مع فريق الطلاب المشاركين ليصلوا إلى هذه المكانة المرموقة؛ سعيًا نحو تحقيق هدف الجامعة في خدمة البيئة المحيطة، كما أشاد بالدور المجتمعي والتنموي الذي تقوم به الجامعة.
 

الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش الدكتور محمد أيمن عاشور أيمن عاشور وزير التعليم العالي تقديم الخدمات الطبية