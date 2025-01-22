"من وراء المنظار" لمحمود الخفيف.. ضمن إصدارات هيئة قصور الثقافة بمعرض الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، كتاب "من وراء المنظار".. صور انتقادية فكهة من حياتنا الاجتماعية، للمؤرخ والروائي محمود الخفيف، ضمن مجموعة كتب أعلام الفكر، التي تطرحها الهيئة بمناسبة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، المقرر انطلاقها في الفترة من 23 يناير الحالي إلى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ضمن برامج وزارة الثقافة، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة".

الكتاب يقدم مجموعة مشاهد فكاهية مستوحاة من الحياة اليومية، يعرض من خلالها الكاتب قضايا اجتماعية ووطنية تهم المجتمع المصري، واستخدم الكاتب أسلوبا بسيطا ومليئا بالسخرية اللطيفة، ليحكي عن حياة أبطال عاديين واجهوا مواقف مأساوية، من خلال هذه القصص، يظهر الكاتب أن الفكاهة يمكن أن تكون أداة ذكية لفهم الواقع، وتسليط الضوء على قضايا المجتمع بطريقة تجمع بين الضحك والتأمل.

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام من المعرض بأكثر من 165 عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة، ومجموعة أخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وتقديمها بأسعار مخفضة للجمهور، وقد تنوعت موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر والأعمال الرائدة، بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة، وتتوفر إصدارات الهيئة بصالة 1 – جناح B3.

ويشرف على إصدارات الهيئة في المعرض الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للنشر الثقافي، برئاسة الكاتب الحسيني عمران، والإدارة العامة للتسويق والمبيعات، برئاسة تغريد كامل، وصمم غلاف الكتاب محمد مرسي.

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 80 دولة و1300 دار نشر و6 آلاف عارض، وتحل عليه سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.



