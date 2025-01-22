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الأربعاء 22 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

انعقاد مجلسُ شئون الدراسات العُليا والعَلاقات الثَّقافيَّة بجامعة الفيوم

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته؛ رئيسِ الجامعة، عقدَ مجلسُ شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم جلستَهُ رقم (211) برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن؛ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس، اليومَ الأربعاء الموافق 22 يناير 2025م، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزيَّة في الحرم الجامعي.

في بداية الاجتماع رحَّبَ الدكتور عرفه صبري بأعضاءِ الـمَجلس، وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل بعضِ الدرجات العلميَّة؛ عَدَدُها (37) ماجستير، و(10) دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

هذا، وقد وافق المجلسُ على التَّعديلات المقترحة على لوائح الدِّراسات العليا (بنظام السّاعات الـمعتمَدة) بكليات: التمريض، التربية النوعيَّة، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى التعديلات المقترحة على لائحة برنامج دبلوم الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة تخصص: "إدارة الموارد البشريَّة في دول حوض النيل" بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل.
ثمَّ تمَّتْ مُناقشةُ الموضوعاتِ الـمُدرَجَةِ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

البحوث والدراسات الاستراتيجية الدراسات العليا والبحوث الجامعة الدكتو