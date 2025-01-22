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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

مصر أكتوبر: كلمة الرئيس في عيد الشرطة دعوة لوحدة الصف

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح
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أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة جاءت كاشفة ومليئة بالمصارحة، حيث بعثت برسائل طمأنة للمصريين وأكدت ضرورة وحدة الصف الوطني.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الرئيس السيسي أعاد التأكيد على الجهد الكبير الذي يبذله رجال الشرطة في حفظ أمن واستقرار الوطن، مشيدةً بالدور البطولي الذي تقوم به الشرطة المصرية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تستهدف البلاد.

وأضافت أن حديث الرئيس عن القضية الفلسطينية يعكس الموقف المصري الثابت و الشامخ في دعم الحقوق الفلسطينية، ورفض مصر القاطع لأي محاولات تهجير للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، تتخذ مواقف مشرفة وداعمة للسلام والاستقرار في المنطقة.
 

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