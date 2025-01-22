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الأربعاء 22 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تفاصيل اجتماعَ اللَّجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة الفيوم

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته؛ رئيسِ الجامعة، شَهِدَ دكتور عرفه صبري حسن نائبُ رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعَ اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي، وبحضور أ.د/ زاهر أحمد محمد؛ رئيسِ اللجنة، والسّادة الأعضاء، وذلك ظُهْرَ اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025م، بقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزيَّة.

في بداية الاجتماع رحَّب الدكتور عرفه صبري بالحضور، وأشادَ بالدور الذي تقوم به اللجنة، من أجل الارتقاء بالمنظومة البحثيَّة بالجامعة بحثًا وباحثينَ، غايةً وأهدافًا، وذلك في ضوء المعايير الأخلاقية المحددة في دليل الميثاق الأخلاقي للدراسات العليا والبحوث العلمية بجامعة الفيوم، وتقدَّمَ إليهم جميعًا بخالص الشكر والتقدير.

ثم عقدت اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي اجتماعَها رقم (29)، وبعد المصادقة على محضر الجلسة السابقة، تمت المصادقة على الموافقات المبدئيَّة الصادرة من قبل رئيس اللجنة بالتفويض، كما تمت مناقشة سبعةٍ وعشرينَ مقترحًا لمخططات بحثيّة، وتوزيعهم على لجان فرعيَّة لمراجعتها في ضوء المعايير الأخلاقية المحددة في دليل الميثاق الأخلاقي للدراسات العليا والبحوث العلميَّة بجامعة الفيوم، كما تمَّت مناقشةُ الموضوعاتِ الـمُدرَجَةِ في جدول الأعمال.

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